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Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия


Фото: Photolure


Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия

Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия

«В этом году мы внедрили средства, полностью разработанные и произведенные в Армении, что крайне важно с точки зрения эффективного осуществления боевого дежурства и экономии средств»,- в беседе с журналистами отметил министр.

Говоря о поставках вооружения в Армению в рамках российского кредита в 200 млн долларов, Виген Саргсян заявил, что процесс завершится до конца года.

«Процесс протекает нормально. Мы находимся в активной фазе»,- отметил он.

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