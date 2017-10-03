Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия

Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия



«В этом году мы внедрили средства, полностью разработанные и произведенные в Армении, что крайне важно с точки зрения эффективного осуществления боевого дежурства и экономии средств»,- в беседе с журналистами отметил министр.



Говоря о поставках вооружения в Армению в рамках российского кредита в 200 млн долларов, Виген Саргсян заявил, что процесс завершится до конца года.



«Процесс протекает нормально. Мы находимся в активной фазе»,- отметил он.