Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия
Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия
«В этом году мы внедрили средства, полностью разработанные и произведенные в Армении, что крайне важно с точки зрения эффективного осуществления боевого дежурства и экономии средств»,- в беседе с журналистами отметил министр.
Говоря о поставках вооружения в Армению в рамках российского кредита в 200 млн долларов, Виген Саргсян заявил, что процесс завершится до конца года.
«Процесс протекает нормально. Мы находимся в активной фазе»,- отметил он.
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