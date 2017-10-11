От выстрела противника погиб армянский военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. 10 октября на оборонительном участке одной из воинских частей ВС Армении, расположенных в северо-восточном направлении, от произведенного со стороны противника выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Чаплин Арменович Маргарян (1998 года рождения).

В министерстве обороны Армении отметили, что для выяснения подробностей инцидента проводится следствие.