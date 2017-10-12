Новый российский кредит в $ 100 млн направят на закупку вооружений

Ереван/Медиамакс/. Россия предоставит Армении государственный кредит в $ 100 млн на приобретение современного оружия и военной техники.
Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект соответствующего соглашения.
Армянская сторона должна погасить фактически использованную сумму кредита в течение 15 лет по процентной ставке 3%. При этом планируется, что Армения будет софинансировать кредит в размере 10% от общей стоимости соглашения в виде авансовых выплат.
Кредит должен быть использован в 2018-2022 гг.
В настоящее время действует подписанное в 2016 году армяно-российское кредитное соглашение, по которому Армении выделено $ 200 млн на приобретение оружия и военной техники.
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