Новый российский кредит в $ 100 млн направят на закупку вооружений

Ереван/Медиамакс/. Россия предоставит Армении государственный кредит в $ 100 млн на приобретение современного оружия и военной техники.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект соответствующего соглашения.



Армянская сторона должна погасить фактически использованную сумму кредита в течение 15 лет по процентной ставке 3%. При этом планируется, что Армения будет софинансировать кредит в размере 10% от общей стоимости соглашения в виде авансовых выплат.



Кредит должен быть использован в 2018-2022 гг.



В настоящее время действует подписанное в 2016 году армяно-российское кредитное соглашение, по которому Армении выделено $ 200 млн на приобретение оружия и военной техники.