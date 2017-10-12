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Новый российский кредит в $ 100 млн направят на закупку вооружений


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Россия предоставит Армении государственный кредит в $ 100 млн на приобретение современного оружия и военной техники.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект соответствующего соглашения.

Армянская сторона должна погасить фактически использованную сумму кредита в течение 15 лет по процентной ставке 3%. При этом планируется, что Армения будет софинансировать кредит в размере 10% от общей стоимости соглашения в виде авансовых выплат.

Кредит должен быть использован в 2018-2022 гг.

В настоящее время действует подписанное в 2016 году армяно-российское кредитное соглашение, по которому Армении выделено $ 200 млн на приобретение оружия и военной техники.

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