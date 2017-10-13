Российский генерал рассказал в Ереване о борьбе против ИГИЛ

Ереван /Медиамакс/. Командующий войсками Южного военного округа ВС России, генерал-полковник Александр Дворников рассказал высшему офицерскому составу Вооруженных сил Армении о военных действиях в Сирии.

Александр Дворников, который ранее возглавлял российскую военную группировку в Сирии, находится в Армении в рамках учений «Взаимодействие-2017».



На лекции присутствовали министр обороны Армении Виген Саргсян, начальник Главного штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян, высокопоставленные офицеры, специальные гражданские служащие.



Александр Дворников рассказал о стратегии военных группировок Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии, методах борьбы против нее, особенностях ведения современных военных действий.