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Российский генерал рассказал в Ереване о борьбе против ИГИЛ


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Командующий войсками Южного военного округа ВС России, генерал-полковник Александр Дворников рассказал высшему офицерскому составу Вооруженных сил Армении о военных действиях в Сирии.

Александр Дворников, который ранее возглавлял российскую военную группировку в Сирии, находится в Армении в рамках учений «Взаимодействие-2017».

На лекции присутствовали министр обороны Армении Виген Саргсян, начальник Главного штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян, высокопоставленные офицеры, специальные гражданские служащие.

Александр Дворников рассказал о стратегии военных группировок Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии, методах борьбы против нее, особенностях ведения современных  военных действий.

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