Премьер-министр Армении ознакомился с образцами вооружения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян посетил сегодня министерство обороны Армении.

Глава правительства принял участие в закрытом показе, организованном для членов военно-промышленной комиссии Армении, ознакомился с образцами военной техники и вооружений, которые были созданы или усовершенствованы за последние два года в Армении.



После показа во главе с Кареном Карапетяном в министерстве обороны состоялось заседание военно-промышленной комиссии Армении, на котором обсуждалась программа научно-исследовательских и экспертно-конструкторских программ на 2018 год.