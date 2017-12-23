Премьер-министр Армении ознакомился с образцами вооружения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян посетил сегодня министерство обороны Армении.
Глава правительства принял участие в закрытом показе, организованном для членов военно-промышленной комиссии Армении, ознакомился с образцами военной техники и вооружений, которые были созданы или усовершенствованы за последние два года в Армении.
После показа во главе с Кареном Карапетяном в министерстве обороны состоялось заседание военно-промышленной комиссии Армении, на котором обсуждалась программа научно-исследовательских и экспертно-конструкторских программ на 2018 год.
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