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Премьер-министр Армении ознакомился с образцами вооружения


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян посетил сегодня министерство обороны Армении.

Глава правительства принял участие в закрытом показе, организованном для членов военно-промышленной комиссии Армении, ознакомился с образцами военной техники и вооружений, которые были созданы или усовершенствованы за последние два года в Армении.

После показа во главе с Кареном Карапетяном в министерстве обороны состоялось заседание военно-промышленной комиссии Армении, на котором обсуждалась программа научно-исследовательских и экспертно-конструкторских программ на 2018 год.

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