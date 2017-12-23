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В министерстве обороны обсудили перспективы сотрудничества с НАТО


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

В министерстве обороны Армении отметили, что Роуз Геттемюллер высоко оценила участие армянских подразделений в миротворческих операциях НАТО в Афганистане и Косово, подчеркнула важность совместных усилий по улучшению взаимодействия и развитию новых навыков, сотрудничества в сфере военного образования и по другим направлениям.

Стороны обменялись мнениями вокруг поддержки реформ в оборонной сфере в рамках Программы действий индивудального партнерства, Процесса планирования и пересмотра партнерства, обеспечения практической реализации согласованных целей по укреплению добропорядочности.

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