В министерстве обороны обсудили перспективы сотрудничества с НАТО

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян принял сегодня заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

В министерстве обороны Армении отметили, что Роуз Геттемюллер высоко оценила участие армянских подразделений в миротворческих операциях НАТО в Афганистане и Косово, подчеркнула важность совместных усилий по улучшению взаимодействия и развитию новых навыков, сотрудничества в сфере военного образования и по другим направлениям.



Стороны обменялись мнениями вокруг поддержки реформ в оборонной сфере в рамках Программы действий индивудального партнерства, Процесса планирования и пересмотра партнерства, обеспечения практической реализации согласованных целей по укреплению добропорядочности.