Президент: «При соблюдении такого темпа у нас не будет проблем в армии»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что в 2017 году в Вооруженных силах был начат ряд реформ.

Об этом президент заявил на заключительном заседании совета попечителей фонда «Ереванский государственный университет».



«Самым важным в нашей стране, на мой взгляд, является проделанная после выборов работа в сфере безопасности и обороны.



За этот год в вооруженные силы поступило новое вооружение, был начат и проводится ряд реформ. Уверен, что при соблюдении такого темпа у нас не будет проблем в сфере безопасности, в частности – в вооруженных силах»,- отметил Серж Саргсян.