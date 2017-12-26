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Президент: «При соблюдении такого темпа у нас не будет проблем в армии»



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что в 2017 году в Вооруженных силах был начат ряд реформ.

Об этом президент заявил на заключительном заседании совета попечителей фонда «Ереванский государственный университет».

«Самым важным в нашей стране, на мой взгляд, является проделанная после выборов работа в сфере безопасности и обороны.

За этот год в вооруженные силы поступило новое вооружение, был начат и проводится ряд реформ. Уверен, что при соблюдении такого темпа у нас не будет проблем в сфере безопасности, в частности – в вооруженных силах»,- отметил Серж Саргсян.

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