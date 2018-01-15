Обсуждалась программа модернизации армянской армии

Ереван,Медиамакс/. Президент Армении, верховный главнокомандующий Серж Саргсян председательствовал на обсуждении проекта семилетней программы модернизации Вооруженных сил.
На состоявшемся 12 января обсуждении президенту доложили об основных направлениях и принципах проекта программы.
Учитывая существующие вызовы, при разработке программы на 2018-2014гг. спрогнозированы возможные варианты развития ситуации, намечены пути их преодоления, созданы необоходимые условия для максимально эффективного управления существующими ресурсами.
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