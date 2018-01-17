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Состотся армяно-американские оборонные консультации



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян представил послу США Ричарду Миллсу те направления 7-летней программы модернизации Вооруженных сил, по которым планируется развивать сотрудничество с США.

На состоявшейся 16 января встрече были подведены итоги проделанных в 2017 году работ в рамках двустороннего армяно-американского сотрудничества в сфере обороны и обозначены основные направления сотрудничества в 2018 году.

Ричард Миллс подчеркнул готовность оборонного ведомства США продолжить сотрудничество с министерством обороны Армении.

Была достигнута договоренность о проведении в 2018 году в Ереване армяно-американских консультаций по оборонным вопросам, в ходе которых будет согласовано общее видение дальнейшего сотрудничества.

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