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Армения и Литва подписали программу сотрудничества в оборонной сфере



Ереван/Медиамакс/. Армения и Литва в Вильнюсе подписали программу сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год, которая включает более десяти мероприятий.

В министерстве обороны Армении отметили, что основными направлениями сотрудничества являются военное образование и учения, обмен опытом в разных областях и регулярные военно-политические консультации.

В ходе встреч были также подведены итоги сотрудничества в 2017 году и достигнуты договоренности о дальнейших направлениях сотрудничества.

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