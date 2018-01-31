Армения и Литва подписали программу сотрудничества в оборонной сфере

Ереван/Медиамакс/. Армения и Литва в Вильнюсе подписали программу сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год, которая включает более десяти мероприятий.

В министерстве обороны Армении отметили, что основными направлениями сотрудничества являются военное образование и учения, обмен опытом в разных областях и регулярные военно-политические консультации.



В ходе встреч были также подведены итоги сотрудничества в 2017 году и достигнуты договоренности о дальнейших направлениях сотрудничества.