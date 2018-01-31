В программе модернизации армии обозначены четкие цели, заявил президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что программа модернизации Вооруженных сил на 2018-2024 гг. отличается от прочих, поскольку является целевой.

Об этом президент отметил на заседании Совета национальной безопасности Армении.



Серж Саргсян отметил, что разработка программы модернизации Вооруженных сил на 2018-2024 гг. обусловлена формированием новых вызовов, и лучший способ реагирования на эти вызовы - иметь под рукой долгосрочную программу развития.



«Сегодня у нас есть хорошо проработанная программа, цели, показатели и, самое главное, финансовые расчеты. Сказанное мной вовсе не означает, что мы не можем вносить коррективы в эту программу»,- отметил Серж Саргсян.