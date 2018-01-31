728 просмотров

В программе модернизации армии обозначены четкие цели, заявил президент


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что программа модернизации Вооруженных сил на 2018-2024 гг. отличается от прочих, поскольку является целевой.

Об этом президент отметил на заседании Совета национальной безопасности Армении.

Серж Саргсян отметил, что разработка программы модернизации Вооруженных сил на 2018-2024 гг. обусловлена формированием новых вызовов, и лучший способ реагирования на эти вызовы - иметь под рукой долгосрочную программу развития.

«Сегодня у нас есть хорошо проработанная программа, цели, показатели и, самое главное, финансовые расчеты. Сказанное мной вовсе не означает, что мы не можем вносить коррективы в эту программу»,- отметил Серж Саргсян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Январь 31, 2018 17:02
В программе модернизации армии обозначены четкие цели, заявил президент

Армия и Полиция | Январь 31, 2018 12:52
Армения и Литва подписали программу сотрудничества в оборонной сфере

Политика | Январь 30, 2018 17:17
Президент Армении призвал дипломатов «придать новый импульс работе»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018