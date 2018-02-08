Модернизирован центральный военный госпиталь

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян посетил Центральный клинический военный госпиталь Вооруженных сил.

Глава оборонного ведомства обошел госпиталь, ознакомился с условиями и возможностями капитально отремонтированных и технически переоснащенных отделений.



Вигену Саргсяну были представлены работы, реализованные в госпитале с целью обеспечения первоклассного медицинского обслуживания, современное медицинское оборудование и реанимобили.



Министр также побеседовал с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале.