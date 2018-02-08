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Модернизирован центральный военный госпиталь


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян посетил Центральный клинический военный госпиталь Вооруженных сил.

Глава оборонного ведомства обошел госпиталь, ознакомился с условиями и возможностями капитально отремонтированных и технически переоснащенных отделений.

Вигену Саргсяну были представлены работы, реализованные в госпитале с целью обеспечения первоклассного медицинского обслуживания, современное медицинское оборудование и реанимобили.

Министр также побеседовал с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале.

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