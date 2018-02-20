Делегация Генштаба ВС Армении ведет переговоры в Москве

Ереван /Медиамакс/. Делегация Армении во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС, начальником оперативного управления ГШ ВС, генерал-майором Тиграном Хачатряном отбыла в Москву.

В рамках визита армянская делегация участвует в проходящих с 19 по 22 февраля в Объединенном штабе ОДКБ первых штабных переговорах по подготовке и проведению учений разведывательных подразделений «Поиск», «Взаимодействие» и «Нерушимое братство» в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018».



Делегация во главе с Хачатряном примет участие в обсуждении плана совместной подготовки органов и подразделений управления системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 г, а также плана совместных мероприятий по подготовке органов и подразделений управления системы коллективной безопасности по 2025г.