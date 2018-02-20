649 просмотров

Делегация Генштаба ВС Армении ведет переговоры в Москве


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Делегация Армении во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС, начальником оперативного управления ГШ ВС, генерал-майором Тиграном Хачатряном отбыла в Москву.

В рамках визита армянская делегация участвует в проходящих с 19 по 22 февраля в Объединенном штабе ОДКБ первых штабных переговорах по подготовке и проведению учений разведывательных подразделений «Поиск», «Взаимодействие» и «Нерушимое братство» в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018».
 
Делегация во главе с Хачатряном примет участие в обсуждении плана совместной подготовки органов и подразделений управления системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 г, а также плана совместных мероприятий по подготовке органов и подразделений управления системы коллективной безопасности по 2025г.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 20, 2018 17:49
В Армению прибудет президент Ливана

Армия и Полиция | Февраль 20, 2018 17:02
Делегация Генштаба ВС Армении ведет переговоры в Москве

Внешняя политика | Февраль 20, 2018 12:10
Налбандян встретится с Могерини в Брюсселе
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018