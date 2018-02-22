Посол США посетил Военный университет

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс представил положения новой стратегии национальной безопасности США на встрече в командно-штабном факультете Военного университета имени Вазгена Саргсяна.

Поблагодарив за встречу, посол США отметил, что встреча поможет действующим и будущим военным лидерам Армении получить более широкое представление о политике безопасности, проводимой новой администрацией США.



«Все цели, выдвинутые в новой стратегии национальной безопасности США, в некотором смысле напрямую связаны с Арменией, поскольку в каждой из них у нас есть общие интересы. В документе приветствуются союзники и партнеры НАТО, которые сообща борются против террористов, и Армения - в числе этих стран»,- отметил Ричард Миллс.