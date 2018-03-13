Виген Саргсян сказал о новой программе офицерского образования

Ереван /Медиамакс/. В ближайшее время будет объявлено о новой программе, по которой граждане, имеющие свидетельство об окончании старшей школы и прошедшие срочную военную службу, смогут за два года получить офицерское образование в университете имени Вазгена Саргсяна, начав обучение сразу с 3-го курса.

«Они не будут жить в казарме военного университета: утром будут приходить на учебу, а вечером смогут свободно распоряжаться своим временем и за два года получат диплом бакалавра по военной специальности и офицерское звание. Им выделят высокие стипендии, которые позволят двоим-троим курсантам вместе арендовать квартиру в Ереване»,- отметил министр обороны Армении Виген Саргсян в интервью «Разминфо».



Министр отметил, что планируется полное реформирование военно-спортивной гимназии «Монте Мелконян» и объединение двух военных вузов в одну крупную университетскую структуру.