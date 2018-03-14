Ереван/Медиамакс/. В Лондоне подписана программа армяно-британского оборонного сотрудничества на 2018 год, включающая более 20 мероприятий в образовательных центрах Армении и Соединенного Королевства.
12-13 марта делегация во главе с начальником управления оборонной политики министерства обороны Армении Левоном Айвазяном в Лондоне принимала участие в очередных консультациях по армяно-британскому военно-политическому и двустороннему сотрудничеству.
Встречи в таком формате проводятся ежегодно в Ереване и Лондоне.
В ходе встреч были подведены итоги двустороннего сотрудничества в сфере обороны за 2017 год, также были достигнуты договоренности о реализации программ сотрудничества по ряду новых направлений.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.