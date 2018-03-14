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Подписана программа армяно-британского оборонного сотрудничества


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. В Лондоне подписана программа армяно-британского оборонного сотрудничества на 2018 год, включающая более 20 мероприятий в образовательных центрах Армении и Соединенного Королевства.

12-13 марта делегация во главе с начальником управления оборонной политики министерства обороны Армении Левоном Айвазяном в Лондоне принимала участие в очередных консультациях по армяно-британскому военно-политическому и двустороннему сотрудничеству.

Встречи в таком формате проводятся ежегодно в Ереване и Лондоне.

В ходе встреч были подведены итоги двустороннего сотрудничества в сфере обороны за 2017 год, также были достигнуты договоренности о реализации программ сотрудничества по ряду новых направлений.

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