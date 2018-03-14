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Президент: «надо отличать мнение общества от мнения меньшинства»


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. На совещании у президента Армении были подведены итоги деятельности «Фонда страхования военнослужащих».

Директор фонда, начальник юридического управления Центрального банка Армении Варужан Аветикян отметил, что все данные и проделанная работа подробно представлены на официальном сайте фонда для обеспечения прозрачности.

Фото: Пресс-служба президента РА


Варужан Аветикян сообщил, что в текущем году Республика Арцах также присоединилась к этой инициативе, и граждане Арцаха ежемесячно перечисляют 1000 драмов в фонд.

Серж Саргсян выразил надежду, что средства фонда будут расти из года в год, отметив, что такая тенденция уже наблюдается.

Фото: Пресс-служба президента РА


«Пройдет еще 15 или 20 лет, и многие скажут, вот видите, сколько у нас поддержки, а в 2015 или 2018 году ее было меньше. Это очень тяжелый груз для любого государства, однако его необходимо нести с честью.

Фото: Пресс-служба президента РА


Вы выполняете очень важную работу, и хочу поблагодарить вас всех. Конечно, найдутся люди, которые будут недооценивать проделанную работу, будет и критика. Мы, несомненно, должны учитывать общественное мнение, однако общественное мнение необходимо отличать от мнения небольшой группы людей, которые бывают более активными и агрессивными. Наша главная задача - понять, это мнение всего общества или нет? Уверен, что в данном случае наша общественность придерживается единого мнения: защитники отечества обязательно должны получать социальную поддержку, другого выхода нет. Если бы государство располагало крупными средствами, хотя наступит и это время, мы бы не беспокоили наших граждан», - заявил президент.

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