Президент: «надо отличать мнение общества от мнения меньшинства»

Ереван/Медиамакс/. На совещании у президента Армении были подведены итоги деятельности «Фонда страхования военнослужащих».

Директор фонда, начальник юридического управления Центрального банка Армении Варужан Аветикян отметил, что все данные и проделанная работа подробно представлены на официальном сайте фонда для обеспечения прозрачности.



Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА