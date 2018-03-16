Армения относится к миссии ЮНИФИЛ с «большой ответственностью»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Армения с высоким чувством ответственности присоединилась к мисии Временных сил ООН в Ливане ЮНИФИЛ.
Выступая на министерском саммите по содействию силам безопасности Ливана, Эдвард Налбандян напомнил, что армянское подразделение из 32 миротворцев с ноября 2014 года служит в составе ЮНИФИЛ под итальянским командованием.
«Армения присоединилась к этой миссии с высоким чувством ответственности, стремясь привнести свою вклад в эффективную деятельность ЮНИФИЛ, направленную на обеспечение мира в дружественном Ливане»,- отметил министр.
Он подчеркнул, что ЮНИФИЛ не единственная миссия, к которой присоединилась Армения.
«Помощник генерального секретаря ООН по вопросам миротворческих операций в связи с этим отметил, что «содействие Армении важно не только с точки зрения ее вклада, в плане вызовов, преодоленных на протяжении всей истории Армении». Действительно, история учит нас, что безопасность требует совместных усилий»,- отметил Эдвард Налбандян.
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