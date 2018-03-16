Армения относится к миссии ЮНИФИЛ с «большой ответственностью»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Армения с высоким чувством ответственности присоединилась к мисии Временных сил ООН в Ливане ЮНИФИЛ.

Выступая на министерском саммите по содействию силам безопасности Ливана, Эдвард Налбандян напомнил, что армянское подразделение из 32 миротворцев с ноября 2014 года служит в составе ЮНИФИЛ под итальянским командованием.

