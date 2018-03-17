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Военнослужащим будет предложена ипотека по специальным условиям



Ереван/Медиамакс/. В скором времени будет объявлено о программе ипотечного кредитования военнослужащих по беспрецедентным условиям.

Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саргсян в ходе визита в воинские части 2-го армейского корпуса.

В сопровождении первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении, генерала-майора Оника Гаспаряна глава оборонного ведомства Армении обсудил с офицерским составом воинских частей начавшиеся в Вооруженных силах структурные реформы.

Виген Саргсян, в частности, коснулся основных направлений семилетнего плана модернизации армии, программ «Это я», «Честь имею», «Наблюдательный пункт» и ожидаемых результатов.
 
Виген Саргсян подчеркнул, чтов сфере военного образования осуществляются последовательные шаги для обеспечения роста привлекательности офицерской профессии.

Министр подчеркнул, что вопросы улучшения их бытовых условий и социальной защиты находятся в центре внимания руковоства страны.

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