Военнослужащим будет предложена ипотека по специальным условиям

Ереван/Медиамакс/. В скором времени будет объявлено о программе ипотечного кредитования военнослужащих по беспрецедентным условиям.
Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саргсян в ходе визита в воинские части 2-го армейского корпуса.
В сопровождении первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении, генерала-майора Оника Гаспаряна глава оборонного ведомства Армении обсудил с офицерским составом воинских частей начавшиеся в Вооруженных силах структурные реформы.
Виген Саргсян, в частности, коснулся основных направлений семилетнего плана модернизации армии, программ «Это я», «Честь имею», «Наблюдательный пункт» и ожидаемых результатов.
Виген Саргсян подчеркнул, чтов сфере военного образования осуществляются последовательные шаги для обеспечения роста привлекательности офицерской профессии.
Министр подчеркнул, что вопросы улучшения их бытовых условий и социальной защиты находятся в центре внимания руковоства страны.
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