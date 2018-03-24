Завершен визит консультативной группы НАТО в Армению

Ереван /Медиамакс/. 20-23 марта с очередным визитом в Ереване находилась консультативная группа НАТО «Развитие оборонного образования».

В состав группы входят ведущие эксперты штаб-квартиры НАТО, а также военно-образовательных учреждений Канады, Чехии, Польши и Литвы.



Целью визита было подведение итогов программ сотрудничества, реализованных в 2017 году совместно с управлением кадров и военного образования министерства обороны Армении и военно-образовательными учреждениями, и обсуждение дальнейших направлений взаимодействия.



Консультативная группа посетила военно-образовательные учреждения, провела встречи с руководством учебных заведений.



В частности, в ходе встреч в Военном университете имени Вазгена Саргсяна, Военно-авиационном университете имени Арменака Хамперянца и в школе младших офицеров министерства обороны Армении был представлены проекты, запущенные при поддержке консультативной группы.



Консультативная группа представила профессорско-преподатательскому составу

и слушателям командно-штабных курсов министерства обороны Армнении доклад на тему «Основы западного боевого искусства: Сравнительный анализ западных и советских моделей».



Группа посетила также военно-спортивную гимназию имени Монте Мелконяна.