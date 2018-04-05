Виген Саргсян о «полицентричности» и главном правиле Армении

Министр обороны Армении Виген Саргсян выступил 4 апреля 2018 года на VII Московской конференции по вопросам безопасности.



Медиамакс представляет вашему вниманию фрагменты из выступления министра.



О глобальной безопасности и полицентричном мире



Актуальность темы нашей конференции - «Глобальная безопасность в полицентричном мире» - очевидна уже тем, что каждое слово, каждый термин в названии нашего заседания – несет на себе отпечаток трансформации, глубокого видоизменения.



Слово «глобальный» - некогда означавшее «всеобъемлющий, универсальный, вселенский» - сегодня с легкостью применяется к любому отдельно взятому явлению или процессу регионального уровня, который непосредственно отображается на мировой арене. «Глобальный» местный теракт на Манхэттене в 2001 году, «глобальная» гражданская война в Южном Судане, «глобальная» хакерская атака на серверы одной корпорации, обслуживающей миллиарды пользователей социальной сети по всему миру.



Второе трансформирующееся понятие - «безопасность». То, уровень чего все мы привыкли мерить мобилизационным ресурсом, качеством и количеством вооружений и боеприпасов, надежностью сначала крепостных стен, а после – сдерживающего оружия стратегического назначения, в мгновение превратилось в нечто неизмеряемое в силу своей многофакторности, непредсказуемости и взаимозависимости.



Трансформируется и понятие полицентричности мира. Это, кстати, очевидно уже потому, что этим словом заменено гораздо более привычное для подобных форумов понятие многополярности мира. Думаю, что это не случайно, так как понятие многополярности само по себе подразумевает антагонистичность, поскольку полюсы антогонистичны по определению: в географии - это север/юг, в математике и в физике - плюс/минус. Многополярность предполагает наличие конечных, противоположных друг другу точек одной оси.



«Многополярность» как надуманная модификация концепции «биполярного» мира



Вообще, само выражение «многополярность» представляется алогизмом, поскольку является надуманной модификацией концепции «биполярного» мира, то есть мира, на окончаниях оси которого находятся два антипода. «Многополярность» же предполагает наличие сразу нескольких «осей», что, очевидно, не отражает реалий мирового устройства ХХ и начала XXI веков.



Полицентричность от многополярности отличают как наличие большего, чем двух центров влияния, так и очевидная замена концепции «оси» сетевой структурой.



Мы все помним чрезвычайно модную в свое время концепцию «Конца истории» Фрэнсиса Фукуямы, основанную на теории исчерпанности международной повестки в силу окончания идеологического противостояния. Так вот, еще одна особенность «полицентричности» заключается в том, что повестка новейшей мировой истории оказалась гораздо шире идеологического противоборства Запада и Востока.



Виген Саргсян с визитом в Греции в 2017 году Фото: минобороны Армении

«Полицентричность» как гарантия

Армения как пример

Виген Саргсян и генсек ОДКБ Николай Бордюжа в 2017 году Фото: Фотолур

Главное правило