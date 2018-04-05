Виген Саргсян о «полицентричности» и главном правиле Армении

Министр обороны Армении Виген Саргсян выступил 4 апреля 2018 года на VII Московской конференции по вопросам безопасности.
Медиамакс представляет вашему вниманию фрагменты из выступления министра.
О глобальной безопасности и полицентричном мире
Актуальность темы нашей конференции - «Глобальная безопасность в полицентричном мире» - очевидна уже тем, что каждое слово, каждый термин в названии нашего заседания – несет на себе отпечаток трансформации, глубокого видоизменения.
Слово «глобальный» - некогда означавшее «всеобъемлющий, универсальный, вселенский» - сегодня с легкостью применяется к любому отдельно взятому явлению или процессу регионального уровня, который непосредственно отображается на мировой арене. «Глобальный» местный теракт на Манхэттене в 2001 году, «глобальная» гражданская война в Южном Судане, «глобальная» хакерская атака на серверы одной корпорации, обслуживающей миллиарды пользователей социальной сети по всему миру.
Второе трансформирующееся понятие - «безопасность». То, уровень чего все мы привыкли мерить мобилизационным ресурсом, качеством и количеством вооружений и боеприпасов, надежностью сначала крепостных стен, а после – сдерживающего оружия стратегического назначения, в мгновение превратилось в нечто неизмеряемое в силу своей многофакторности, непредсказуемости и взаимозависимости.
Трансформируется и понятие полицентричности мира. Это, кстати, очевидно уже потому, что этим словом заменено гораздо более привычное для подобных форумов понятие многополярности мира. Думаю, что это не случайно, так как понятие многополярности само по себе подразумевает антагонистичность, поскольку полюсы антогонистичны по определению: в географии - это север/юг, в математике и в физике - плюс/минус. Многополярность предполагает наличие конечных, противоположных друг другу точек одной оси.
«Многополярность» как надуманная модификация концепции «биполярного» мира
Вообще, само выражение «многополярность» представляется алогизмом, поскольку является надуманной модификацией концепции «биполярного» мира, то есть мира, на окончаниях оси которого находятся два антипода. «Многополярность» же предполагает наличие сразу нескольких «осей», что, очевидно, не отражает реалий мирового устройства ХХ и начала XXI веков.
Полицентричность от многополярности отличают как наличие большего, чем двух центров влияния, так и очевидная замена концепции «оси» сетевой структурой.
Мы все помним чрезвычайно модную в свое время концепцию «Конца истории» Фрэнсиса Фукуямы, основанную на теории исчерпанности международной повестки в силу окончания идеологического противостояния. Так вот, еще одна особенность «полицентричности» заключается в том, что повестка новейшей мировой истории оказалась гораздо шире идеологического противоборства Запада и Востока.
Фото: минобороны Армении
В «полицентричности» главная нагрузка ложится не только, и даже не столько на расчет точного влияния каждого из глобальных акторов внутри отдельно взятой «сети», сколько на количество сетевых структур, в которых каждый из них имеет N-ное количество взаимосвязей и соответствующий им уровень ресурсов и влияния.
Трансформация понятий «глобальный» и «безопасность» в корне меняет структуру взаимоотношений игроков на всех уровнях. При этом, само понятие «полицентричности» исключает возможность победы любого из акторов, независимо от его возможностей и ресурсов, в игре с нулевым результатом. При увеличении разнообразия тем взаимодействия, расширении состава основных игроков, скоростей обмена информацией и принятия решений широкое международное сообщество – то есть, все его игроки - от государств до институтов гражданского общества, от прессы до корпораций, от мировых религий до неформальных объединений «обречены», в самом позитивном смысле этого слова, на постоянный процесс взаимодействия с маленькими, средними и большими результатами, которые не только не исключают, но и предполагают прогресс и укрепление всех остальных игроков.
«Полицентричность» как гарантия
Первое впечатление, что при таком мироустройстве сложнее всего должно приходиться странам с меньшим удельным весом (по населению, территории, ресурсам). Но такое представление не подтверждается существующим положением вещей. Более того, переход от биполярности к полицентричности – это, возможно, главная гарантия укрепления и динамичного развития глобального сообщества. При этом, не только перед крупными, но и гораздо более скромными игроками открываются широкие возможности роста и динамичного развития. Обосную это тремя основными аргументами:
1. «Полицентричность» резко сокращает перспективы игры с нулевым результатом. В «полицентричном» мире все, пусть и в разной степени, могут получать обоюдную выгоду в большинстве транзакций.
2. «Полицентричность» не предполагает деления на черно-белый мир. Это оставляет открытыми пути коммуникаций и диалога, формируя множество «зон комфорта» для всех участников международного сообщества.
3. «Полицентричность» не делает процесс заложником цели. Полицентричность предполагает процесс взаимного обогащения путем обмена – информацией, навыками, ресурсами.
Армения как пример
Армения является наглядным примером широких возможностей полицентричного мира. С первых дней независимости, нередко мы слышали, что следует сделать геополитический выбор по принципу «либо-либо». Об этом писали местные и международные эксперты, об этом регулярно говорили представители тех или иных фракций нашего парламента, об этом нам твердили представители ряда стран, которые сами, сломя голову, пытались набрать дивиденды за счет демонстративной ненависти к тому или иному центру силы.
Фото: Фотолур
Мы всегда исходили из того, что позиция страны по отношению к тем или иным процессам, а, тем более, во взаимоотношениях с другими странами, должна основываться на глубоком взаимном уважении, трепетном отношении к общей, совместной истории и системе ценностей, вокруг которых выстраивается политика. И это, в первую очередь, касается проблем безопасности.
Армения прилагает серьезные усилия для того, чтобы и для наших друзей и союзников, и, в первую очередь, для нашего стратегического союзника – России, и для наших партнеров было очевидно, что наша политика выстраивается не в зоне манипулирования противостоянием региональных и глобальных игроков, а на стыке их интересов. Везде находятся «доброжелатели», которые через лоббистов, СМИ, исследовательские центры хотят представить Армению Западу в качестве «марионеточного государства под управлением Россией», а ту же Армению - России, как «перебежчика, пытающегося усидеть на двух стульях».
Главное правило
Наше главное правило – предельная открытость и надежность в отношениях. Единственное, почему нам все это удалось, - это то, что мы всегда воздерживались от соблазна сказать, условно, в Брюсселе что-либо, что там было бы воспринято на «ура», но чего бы мы не хотели, чтобы услышали в Москве, и наоборот. Мы брали на себя только такие обязательства, которые были решительно настроены выполнить, и выполняли все, что обещали.
Должен сказать, что мы получали соответствующую отдачу от наших партнеров. Я не помню ни единого случая, когда российская сторона на государственном уровне даже намеком попыталась бы поставить под сомнение наши отношения с США, европейскими странами и организациями. Точно так же, я никогда не видел, чтобы американские и европейские коллеги с непониманием относились бы к нашей позиции по вопросам взаимоотношений с Россией.
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