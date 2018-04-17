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Полиция: Может быть принято решение о прекращении митинга


Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Полиция Армении сегодня выступила с заявлением, отметив, что организованные депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном действия «парализовали движение на ряде улиц, имеющих жизненно важное значение для Еревана, и ограничивают конституционное право граждан на свободу передвижения».

«Полиция Армении предупреждает, что подобные действия могут породить преступления, направленные против жизни, здоровья и имущества граждан.

Полиция еще раз отмечает, что право на митинг, сопровождаемый групповыми нарушениями общественного порядка, не является абсолютным и может быть подвержено ограничениям, вплоть до принятия решения о прекращении митинга»,- говорится в сообщении.

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