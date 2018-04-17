Полиция готова разогнать митинг «в любой необходимый момент»

Ереван/Медиамакс/. Полиция Армении выступила с новым заявлением, призвав участников митинга воздержаться от незаконных действий.

«Как уже было объявлено ранее, принято решение о разгоне митинга, организованного депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном.

В соответствии с законом, сегодня утром сотрудники полиции проинформировали Никола Пашиняна об упомянутом решении.

Организатор митинга проигнорировал требования решения, не выполнил свои обязанности организатора митинга, предусмотренные законом, и снова призвал продолжить митинг, выполнять действия, нарушающие общественный порядок.

3-я часть 33-й статьи закона Армении «О свободе собраний» в подобной ситуации уполномачивает полицию разогнать митинг с применением специальных средств.

Полиция Армении готова исполнить свои обязанности в любой необходимый момент, в связи с чем призываем участников митинга воздержаться от незаконных действий во избежание нежелательных последствий.

Учитывая последствия подобных действий, призываем журналистов соблюдать дистанцию от участников митинга»,- говорится в сообщении.