117 просмотров

Полиция готова разогнать митинг «в любой необходимый момент»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Полиция Армении выступила с новым заявлением, призвав участников митинга воздержаться от незаконных действий.

«Как уже было объявлено ранее, принято решение о разгоне митинга, организованного депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном. 

 

В соответствии с законом, сегодня утром сотрудники полиции проинформировали Никола Пашиняна об упомянутом решении. 

 

Организатор митинга проигнорировал требования решения, не выполнил свои обязанности организатора митинга, предусмотренные законом, и снова призвал продолжить митинг, выполнять действия, нарушающие общественный порядок. 

 

3-я часть 33-й статьи закона Армении «О свободе собраний» в подобной ситуации уполномачивает полицию разогнать митинг с применением специальных средств. 

 

Полиция Армении готова исполнить свои обязанности в любой необходимый момент, в связи с чем призываем участников митинга воздержаться от незаконных действий во избежание нежелательных последствий. 

 

Учитывая последствия подобных действий, призываем журналистов соблюдать дистанцию от участников митинга»,- говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Апрель 17, 2018 10:35
Полиция готова разогнать митинг «в любой необходимый момент»

Политика | Апрель 17, 2018 09:23
Полиция решила прекратить митинг, Пашинян не подчиняется

Политика | Апрель 16, 2018 14:07
Полиция призвала Пашиняна разблокировать улицы
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe