Полиция: Ответственность ляжет на организаторов

Ереван /Медиамакс/. Полиция Армении выступила сегодня с очередным заявлением.
«Сторонники и участники начавшегося 13 апреля 2018 года несанкционированного митинга своими действиями продолжают препятствовать реализации прав и свобод других граждан, нормальной деятельности государственных органов и организаций»,- говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что до сих пор проявляли терпимость, однако после многочисленных заявлений и предупреждений организаторы акции продолжают противозаконные действия.
«Полиция Армении призывает организаторов митинга прекратить незаконные действия. В противном случае ответственность за все последствия осуществляемых полицией соразмерных действий по разгону собрания ляжет на организаторов», - говорится в заявлении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.