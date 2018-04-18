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Полиция: Ответственность ляжет на организаторов


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Полиция Армении выступила сегодня с очередным заявлением.

«Сторонники и участники начавшегося 13 апреля 2018 года несанкционированного митинга своими действиями продолжают препятствовать реализации прав и свобод других граждан, нормальной деятельности государственных органов и организаций»,- говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что до сих пор проявляли терпимость, однако после многочисленных заявлений и предупреждений организаторы акции продолжают противозаконные действия.

«Полиция Армении призывает организаторов митинга прекратить незаконные действия. В противном случае ответственность за все последствия осуществляемых полицией соразмерных действий по разгону собрания ляжет на организаторов», - говорится в заявлении.

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