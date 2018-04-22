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Коллегия минобороны выразила глубокую обеспокоенность


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Коллегия министерства обороны Армении выразила сегодня глубокую обеспокоенность в связи событиями в Ереване.

В принятом сегодня заявлении говорится:

«Вооруженные силы Республики Армения находятся вне политических процессов и каждый день, каждый час обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостнность и нерушимость границ Армении. Тем не менее очевидно, что организация массовых акций с нарушением закона, попытки захвата власти, сформированной в соответствии с буквой закона, попытки предъявления ультиматумов премьер-министру, избранному в соответствии с Констицуцией, чреваты непредсказуемыми последствиями, которые могут серьезно повлиять на обострение ситуации на границе, признаки чего уже заметны».

«Согласно разведывательным данным, военно-политическое руководство Азербайджана рассматривает события внутри Армении как значимый фактор, чтобы развязать новую военную авантюру против Республики Арцах. Дальнейшая эскалация ситуации способствует этому»,- говорится в сообщении.

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