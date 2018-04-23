Министерство обороны осудило участие военнослужащих в митинге

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении выступило сегодня с заявлением, «строго осудив участие группы военнослужащих миротворческой бригады в митинге, организованном с нарушением установленного законом порядка».

«В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые строгие меры ответственности.



Действия указанных военнослужащих не только рассматриваются как отказ от выполнения своих обязательств посредством самовольного оставления воинской части, но и строго нарушают ключевой принцип демократии, в соответствии с которым вооруженные силы должны оставаться вне политических процессов. Это должно беспокоить также организаторов мероприятия»,- говорится в сообщении министерства обороны.