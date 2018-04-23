1097 просмотров

Министерство обороны осудило участие военнослужащих в митинге


Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении выступило сегодня с заявлением, «строго осудив участие группы военнослужащих миротворческой бригады в митинге, организованном с нарушением установленного законом порядка».

«В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые строгие меры ответственности.

Действия указанных военнослужащих не только рассматриваются как отказ от выполнения своих обязательств посредством самовольного оставления воинской части, но и строго нарушают ключевой принцип демократии, в соответствии с которым вооруженные силы должны оставаться вне политических процессов. Это должно беспокоить также организаторов мероприятия»,- говорится в сообщении министерства обороны.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 23, 2018 18:03
Премьер-министра заменяет Карен Карапетян

Политика | Апрель 23, 2018 16:16
Премьер-министр Армении ушел в отставку

Внешняя политика | Апрель 23, 2018 15:36
«Москва не будет вмешиваться», - заявил Песков
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe