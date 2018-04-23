Виген Саргсян прокомментировал видео о скоплении сил противника

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян выразил сегодня надежду, что «никому в голову не приходит мысль о том, что опубликованное нами видео о скоплении сил противника на границе могло быть фейком».
«Противник постоянно следит за нашими событиями. Не требуется особых знаний, чтобы понять, что в условиях существующих вызовов наша внутренняя нестабильность прокладывает прямой путь для инициирования действий со стороны противника.
Не думаю, что наше заявление в этом плане было большим открытием, но мы были обязаны напомнить об этой проблеме»,- объяснил министр.
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