Виген Саргсян прокомментировал видео о скоплении сил противника

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян выразил сегодня надежду, что «никому в голову не приходит мысль о том, что опубликованное нами видео о скоплении сил противника на границе могло быть фейком».

«Противник постоянно следит за нашими событиями. Не требуется особых знаний, чтобы понять, что в условиях существующих вызовов наша внутренняя нестабильность прокладывает прямой путь для инициирования действий со стороны противника.



Не думаю, что наше заявление в этом плане было большим открытием, но мы были обязаны напомнить об этой проблеме»,- объяснил министр.