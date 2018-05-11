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Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении


Давид Тоноян
Давид Тоноян

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Давид Тоноян будет назначен министром обороны.

Об этом премьер-министр заявил в ходе брифинга после заседания правительства.

Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года.

В 1991 году окончил факультет геологии Ереванского государственного университета, а в 1997 – Военно-дипломатическую академию Российской Федерации.

В 1992-1994 гг. служил в Главном управлении МВД по борьбе с организованной преступностью, в 1994 г. перешел на военную службу в Управление военной полиции минобороны Армении в качестве начальника отдела.

В 1997г. начал службу в Управлении вооружений минобороны.

В 1998-2004 гг. занимал разные должности при штабе Союзного командования операций НАТО.

В 2004-2007 гг. был представителем Вооруженных сил Армении в НАТО.

В 2007-2008гг. занимал должность начальника Управления международного военного сотрудничества и оборонных программ минобороны Армении.

В 2008-2010 гг. был начальником Управления оборонной политики минобороны.

В 2010-2016 гг. занимал пост первого замминистра обороны Армении.

С 2017 года занимает пост министра по чрезвычайным ситуациям.

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