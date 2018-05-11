Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Давид Тоноян будет назначен министром обороны.

Об этом премьер-министр заявил в ходе брифинга после заседания правительства.



Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года.



В 1991 году окончил факультет геологии Ереванского государственного университета, а в 1997 – Военно-дипломатическую академию Российской Федерации.



В 1992-1994 гг. служил в Главном управлении МВД по борьбе с организованной преступностью, в 1994 г. перешел на военную службу в Управление военной полиции минобороны Армении в качестве начальника отдела.



В 1997г. начал службу в Управлении вооружений минобороны.



В 1998-2004 гг. занимал разные должности при штабе Союзного командования операций НАТО.



В 2004-2007 гг. был представителем Вооруженных сил Армении в НАТО.



В 2007-2008гг. занимал должность начальника Управления международного военного сотрудничества и оборонных программ минобороны Армении.



В 2008-2010 гг. был начальником Управления оборонной политики минобороны.



В 2010-2016 гг. занимал пост первого замминистра обороны Армении.



С 2017 года занимает пост министра по чрезвычайным ситуациям.