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Премьер-министр представил министра обороны Давида Тонояна


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня в министерстве обороны нового министра Давида Тонояна.

«В своей речи Никол Пашинян подчеркнул важность тех вызовов, в направлении которых мы должны работать, и поблагодарил бывшего министра обороны Вигена Саргсяна за проделанную работу»,- сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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