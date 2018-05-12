Премьер-министр представил министра обороны Давида Тонояна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня в министерстве обороны нового министра Давида Тонояна.
«В своей речи Никол Пашинян подчеркнул важность тех вызовов, в направлении которых мы должны работать, и поблагодарил бывшего министра обороны Вигена Саргсяна за проделанную работу»,- сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
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