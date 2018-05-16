Армяно-российские связи будут расширяться, заявил Тоноян

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил сегодня, что армяно-российские стратегические союзнические отношения продолжат расширяться и развиваться.

Об этом он заявил сегодня, принимая советника-посланника России в Армении Андрея Иванова и военного и военно-воздушного атташе России в Армении Евгения Булавинцева.



Давид Тоноян также подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках как военно-политических союзов, в частности, Организации договора о коллективной безопасности, так и международных организаций.



На встрече обсуждались текущие вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе пути дальнейшего развития взаимодействия на военно-политическом, военном и военно-техническом уровнях.



Также состоялся обмен мнениями вокруг проблем международной и региональной безопасности.