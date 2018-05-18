Давид Тоноян подчеркнул важность строгого соблюдения перемирия

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул важность строго соблюдения режима прекращения огня с целью недопущения дестабилизации ситуации и провокаций.

Об этом он заявил 17 мая на встрече с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспшиком.



Министр представил послу текущую ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, частоту и характер нарушения режима прекращения огня.



Давид Тоноян выразил обеспокоенность в связи с попытками активизации действий противника на некоторых участках государственной границы и линии соприкосновения.