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Глава МИД и минобороны Армении посетили границу с Азербайджаном



Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян и глава МИД Зограб Мнацаканян посетили сегодня юго-западную границу Армении - нахиджеванское направление.

Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что, ознакомившись с оперативной ситуацией, министры вместе с командованием воинской части обсудили особенности службы в пограничном направлении.

Давид Тоноян приказал командованию быть бдительными, не поддаваться на провокации,  при этом строжайшим предотвращая любые посягательства противника.

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