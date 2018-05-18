Глава МИД и минобороны Армении посетили границу с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян и глава МИД Зограб Мнацаканян посетили сегодня юго-западную границу Армении - нахиджеванское направление.
Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что, ознакомившись с оперативной ситуацией, министры вместе с командованием воинской части обсудили особенности службы в пограничном направлении.
Давид Тоноян приказал командованию быть бдительными, не поддаваться на провокации, при этом строжайшим предотвращая любые посягательства противника.
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