Глава МИД и минобороны Армении посетили границу с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян и глава МИД Зограб Мнацаканян посетили сегодня юго-западную границу Армении - нахиджеванское направление.

Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что, ознакомившись с оперативной ситуацией, министры вместе с командованием воинской части обсудили особенности службы в пограничном направлении.



Давид Тоноян приказал командованию быть бдительными, не поддаваться на провокации, при этом строжайшим предотвращая любые посягательства противника.