Тоноян и Миллс обсудили двусторонние связи

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с союзниками, параллельно расширяя партнерское сотрудничество.

Об этом министр заявил 18 мая, принимая посла США Ричарда Миллса.



Стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и региональной безопасности.



После встречи министр обороны Армении и посол США приняли участие приняли участие в церемонии вручения итоговых сертификатов участникам межведомственного учебного курса по оборонному управлению, проведенного 14-18 мая.



Мероприятие проводилось экспертами Института управления оборонными ресурсами США в рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны.