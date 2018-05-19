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Тоноян и Миллс обсудили двусторонние связи



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с союзниками, параллельно расширяя партнерское сотрудничество.

Об этом министр заявил 18 мая, принимая посла США Ричарда Миллса.

Стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и региональной безопасности.

После встречи министр обороны Армении и посол США приняли участие приняли участие в церемонии вручения итоговых сертификатов участникам межведомственного учебного курса по оборонному управлению, проведенного 14-18 мая.

Мероприятие проводилось экспертами Института управления оборонными ресурсами США в рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны.

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