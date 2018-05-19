На вооружение российской базы в Армении поступила новая РЛС

Ереван/Медиамакс/. На вооружение российской военной базы в Армении поступила радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2-1».

Мобильная твердотельная маловысотная РЛС «Каста-2-1» может использоваться для информационного обеспечения систем противовоздушной обороны (ПВО), систем пограничного контроля, сил быстрого реагирования, в системах управления движением гражданской авиации.



В пресс-службе российской военной базы отметили, что особенностью эксплуатации РЛС «Каста-2-1» в Закавказье является применение ее в высокогорных районах, на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря и температурном режиме + 50 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха до 98 процентов и скорости ветра до 25 метров в секунду.



В настоящее время в соединении проводятся мероприятия по вводу РЛС в строй, обучение личного состава знаниям технических характеристик, алгоритму разворачивания станции из походного в боевое положение и работе в рамках объединенной системы ПВО СНГ.