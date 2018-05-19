Директор СНБ Армении заявил о грядущих коррупционных разоблачениях

Ереван/Медиамакс/. Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян заявил сегодня, что в ближайшие дни обществу будут представлены обнаруженные «коррупционные цепочки, которые обеспечивали незаконное обогащение ряда лиц за короткий период».

Об этом Артур Ванецян заявил сегодня, на встрече с руководителями и редакторами ряда СМИ.



«Однако это не означачет, что будут какие-то «репрессии». Все будет публично и не оставит места для сомнений»,- подчеркнул директор СНБ.



Артур Ванецян заявил, что благодаря этим разоблачениям в государственный бюджет будут возвращены значительные суммы.



Комментируя поручение премьер-министра о непримиримой борьбе с коррупцией, директор СНБ заявил, что положил начало структурных изменениям в ведомстве, благодаря которым борьба станет более эффективной.



«Я спросил премьер-министра - если СНБ получит сведения о вовлеченности того или иного лица в коррупционные сделки, нужно ли мне заранее сообщать ему об этом? Премьер-министр ответил, что необходимости заранее докладывать ему нет, и мы должны сразу предпринимать установленным законом действия, даже если речь идет о членах его команды», - заявил Артур Ванецян.



Руководитель СНБ отметил, что «не будет закрывать глаза ни на что» и «не остановится ни перед чем».



Артур Ванецян заявил также, что СНБ намерена «составить список» так называемых криминальных авторитетов, работа с которыми будет вестись исключительно в правовом поле.



«Для меня не существует понятия «вор в законе». Как бы банально ни прозвучало, но я должен подчеркнуть, что никто не должен чувствовать себя привилегированным», - заявил директор СНБ Армении.