Премьер поручил повысить уровень преподавания иностранных языков

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства распорядился повысить уровень преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах Армении.

Он поручил министру образования и науки Левону Мкртчяну в течение месяца представить предложения по повышению качества преподавания иностранных языков в школах, указав также сроки реализации работ.



«Чрезвычайно важно, чтобы мы могли обеспечить качество преподавания иностранных языков в нашей образовательной системе», - сказал премьер-министр.