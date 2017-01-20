Премьер поручил повысить уровень преподавания иностранных языков

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства распорядился повысить уровень преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах Армении.
Он поручил министру образования и науки Левону Мкртчяну в течение месяца представить предложения по повышению качества преподавания иностранных языков в школах, указав также сроки реализации работ.
«Чрезвычайно важно, чтобы мы могли обеспечить качество преподавания иностранных языков в нашей образовательной системе», - сказал премьер-министр.
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