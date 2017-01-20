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Премьер поручил повысить уровень преподавания иностранных языков


Фото: http://www.novostimira.com.ua/


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства распорядился повысить уровень преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах Армении.

Он поручил министру образования и науки Левону Мкртчяну в течение месяца представить предложения по повышению качества преподавания иностранных языков в школах, указав также сроки реализации работ.

«Чрезвычайно важно, чтобы мы могли обеспечить качество преподавания иностранных языков в нашей образовательной системе», - сказал премьер-министр.

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