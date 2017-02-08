Преподавание иностранных языков в школе будет упорядочено

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал сегодня, что разработка концепции развития преподавания иностранных языков в школах Армении находится на финальной стадии.

Об этом министр сказал на встрече с послом России Иваном Волынкиным.



Левон Мкртчян подчеркнул, что в концепции будут конкретизированы задачи преподавания иностранных языков в школах, требования к учителям и методики.



Стороны обсудили также вопросы, касающиеся совместного конкурса минобразования Армении и Российского центра науки и культуры РФ, объявленного для желающих поступить в российские вузы в 2017-18 учебном году.



Стороны коснулись также программы «Стабильное школьное питание», финансируемой Российской Федерацией, и деятельности филиала Московского государственного университета им. Ломоносова в Ереване.



Иван Волынкин отметил, что совместные программы в сфере образования развиваются динамично, а все вопросы решаются в атмосфере взаимопонимания и согласия.