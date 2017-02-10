Армения ценит пример Литвы в системе образования

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал сегодня, что после приобретения независимости сотрудничество между Арменией и Литвой в сфере образования постоянно развивалось.

Министр сказал об этом на встрече с послом Литвы в Армении Эрикасом Петрикасом.



«Мы всегда чувствовали поддержку Литвы в сфере образования. В процессе перехода на новую образовательную систему для нас были ценными пример Литвы и Финляндии, а к Болонскому процессу две наши страны присоединились почти одновременно», - сказал Левон Мкртчян.



Посол, в свою очередь, подчеркнул, что в период своей работы в Армении он не жалел усилий, чтобы поднять на новый уровень армяно-литовские отношения в области образования.



Эрикас Петрикас отметил важность конкурса устной английской речи, организованного литовским международным университетом LCC для выпускных классов армянских школ. Он сообщил, что победитель армянского этапа сможет бесплатно отправиться в Литву для участия в финале конкурса в университете LCC. Победитель конкурса в качестве приза получит право на бесплатное обучение в университете в течение одного семестра.



Левон Мкртчян напомнил, что Армения уже является полноправным членом европейской научной сети «Горизонт 2020», и в данном контексте он предложил восстановить прежнее сотрудничество в сфере науки, с упором на естественные дисциплины.