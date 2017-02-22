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Будет сформирована правовая база для образовательного кластера в Дилижане


Фото: Mинистерствo образования и науки Армении


Ереван /Медиамакс/. Будет сформирована правовая база для создания образовательного кластера в Дилижане.


На заседании межведомственной группы по созданию кластера сегодня обсуждались положения соответствующей концепции, а также основные подходы и график мероприятий.

В министерстве образования и науки Армении отметили, что инициатива, которая реализуется совместно с фондом IDeA, является первым опытом формирования кластера в Армении.

Представители фонда IDeA отметили, что проект станет открытой платформой для новейших образовательных идей и инициатив, и все желающие инвестировать в сферу образования могут участвовать в нем, способствуя развитию системы образования.

Заседание межведомственной рабочей группы, созданной по решению премьер-министра Армении, вел замминистра образования и науки Армении Давид Саакян. На встрече присутствовала со-автор инициативы, глава Совета управляющих колледжа UWC Dilijan, соучредитель фондов IDeA и Scholae Mundi Вероника Зонабенд.

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