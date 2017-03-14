1204 просмотров

Образованию нужны «резкие перемены», заявил премьер


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: РПА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении, первый вице-председатель РПА Карен Карапетян заявил о необходимости «резких перемен» в сфере образования.

Премьер-министр сказал об этом в ходе предвыборных встреч в марзе Сюник.

«Нужно резко изменить нашу систему образования, уделив особое внимание сельским общинам. Множество талантливых представителей нашего народа являются выходцами из этих общин, и если мы не сможем вывести образование в них на современный уровень, это будет означать, что мы играем дурную шутку со своим будущим», - сказал Карен Карапетян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Март 14, 2017 14:32
В Армении продолжает расти число заключенных

Внешняя политика | Март 14, 2017 14:27
Начался визит Сержа Саргсяна в Россию

Общество | Март 14, 2017 13:16
Дни франкофонии будут посвящены цифровым технологиям
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017