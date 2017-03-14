Образованию нужны «резкие перемены», заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении, первый вице-председатель РПА Карен Карапетян заявил о необходимости «резких перемен» в сфере образования.
Премьер-министр сказал об этом в ходе предвыборных встреч в марзе Сюник.
«Нужно резко изменить нашу систему образования, уделив особое внимание сельским общинам. Множество талантливых представителей нашего народа являются выходцами из этих общин, и если мы не сможем вывести образование в них на современный уровень, это будет означать, что мы играем дурную шутку со своим будущим», - сказал Карен Карапетян.
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