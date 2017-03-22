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РФ продолжит поддерживать программу устойчивого школьного питания


Фото: Министерство образования Армении


Ереван /Медиамакс/. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак выразил удовлетворение в связи с эффективностью программы устойчивого школьного питания, которая осуществляется в Армении Всемирной продовольственной программой ООН при финансировании правительства РФ.

Как отметили в образовательном ведомстве Армении, об этом Сергей Сторчак сообщил в Москве на встрече с министром образования и науки Армении Левоном Мкртчяном.

Замминистра финансов подтвердил готовность РФ продолжить осуществление программы, а также оказать поддержку становлению соответствующего фонда.

В рамках программы «Устойчивое школьное питание» с 2014 года 93 000 учеников 1-4 классов в марзах Арарат, Вайоц Дзор и Сюник получают бесплатное питание. С сентября в программу будет включен четвертый марз – Тавуш.

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