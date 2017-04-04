Правительство и фонд IDeA подписали меморандум о Дилижанском образовательном кластере

Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении и фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) подписали меморандум о создании образовательного кластера в городе Дилижан.

Учитывая необходимость повышения уровня и качества образования, внедрения инновационной практики, соответствующей лучшим международным стандартам, правительство Армении рассматривает возможность создания Образовательного кластера в городе Дилижан (ДОК) в рамках пилотной программы с участием частного сектора.



Стратегическая цель создания кластера - формирование в Армении атмосферы образования будущего, где успешно применяются элементы наиболее прогрессивных образовательных систем мира.



Согласно меморандуму, правительство в лице министерства образования и науки и Центра стратегических инициатив, будет работать с фондом «Инициативы развития Армении» над разработкой концепции, правилами взаимоотношений между участниками, а также образовательным контентом как самого кластера, так и вошедших в него учреждений.



ДОК будет открытой образовательной экосистемой, которая может включать в себя новых участников, в том числе - государственные общеобразовательные учреждения. В дальнейшем этот проект может быть дублирован в других регионах Армении.



