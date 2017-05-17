Граждане Армении смогут бесплатно учиться в грузинских вузах

Ереван/Медиамакс/. Между министерствами образования Армении и Грузии сегодня был подписан меморандум, согласно которому граждане Армении будут освобождены от платы за обучение в грузинских высших государственных заведениях, если она не превышает 2250 лари (примерно $ 950).

Соглашение подписали министр образования и науки Армении Левон Мкртчян и находящийся в Ереване с официальным визитом вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.



В соответствии с меморандумом армянская сторона обязуется освободить граждан Грузии от оплаты обучения в армянских государственных вузах, если стоимость не превысит 1 000 000 драмов (примерно $ 2100).



Студенты двух стран обязаны доказать определенный уровень академического владения языками преподавания (английский, русский), в противном случае им придется сдавать внутренние экзамены, организованные данным вузом.



Предполагается выделить до 10 стипендий на получение магистерского образования для обучения в вузах двух стран на основе обмена.