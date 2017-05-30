Ереван /Медиамакс/. Международный колледж UWC Dilijan проводил второе поколение своих выпускников - 87 юношей и девушек из 50 стран.

«Вы готовы менять мир», – заявил в своей приветственной речи сооснователь UWC Dilijan Рубен Варданян и пожелал выпускникам удачи на новом пути.



27 мая состоялся выпускной день, наполненный волнующими событиями, которые погрузили 700 гостей в атмосферу движения UWC.



Утро началось с серии мероприятий «Учеба и жизнь в UWC Dilijan», организованных для того, чтобы познакомить родителей студентов, гостей и доноров школы с захватывающим и вдохновляющим процессом обучения через опыт, который проходил в течение всего учебного года. Студенты и преподаватели представили открытые уроки английского, испанского, физики, истории и экономики, естественных наук и математики, организовали выставку работ студентов отделения изобразительных искусств, театральное представление и показ модной одежды, созданной одним из выпускников, провели показательное выступление секции боевых искусств и футбольный матч.



День продолжился Диалогами «Аврора» – одним из мероприятий Гуманитарной инициативы «Аврора», посвященных решению самых острых гуманитарных проблем мира, которые прошли в Ереване и Дилижане с 26 по 28 мая. Студенты и преподаватели UWC Dilijan, а также прибывшие гости были приглашены к участию в сессии «Время действовать» – серии презентаций и открытых обсуждений с ведущими гуманитарными деятелями, филантропами и специалистами в области образования.



Дискуссии были посвящены вопросам обеспечения всеобщего доступа к образованию, роли СМИ в освещении глобальных гуманитарных кризисов и привлечении к ним внимания всего мира, защиты прав человека, создания ролевых моделей, преодоления препятствий, помощи беженцам и другим людям из групп риска.



Выступая на сессии «Образование для всех» исполнительный директор UWC International Йенс Уолтерман рассказал про подход к образованию в движении UWC: предоставление высококачественного образования талантливым детям из разных социальных слоев помогает развиваться не только самим студентам и их семьям, но также и всему их сообществу.



«UWC вдохновляет студентов становиться лидерами общества, реализовывать свой потенциал и действовать. Не хочу оказывать давление на сегодняшних выпускников, но это то, чего мы все ждем от них», – заявил он.



Программа сессии также включала в себя презентации студенческих проектов трех колледжей системы UWC – UWC Mahindra College в Индии, Waterford Kamhlaba UWC в Свазиленде, где учатся студенты со всего африканского континента, и UWC Robert Bosch College в Германии. Эти студенческие команды вышли в финальный раунд Гуманитарного проекта «Аврора» для школ и колледжей UWC, цель которого – вдохновить студентов на создание общественно полезных инициатив, направленных на решение гуманитарных проблем, особо актуальных для региона, где расположено то или иное учебное заведение UWC.



Победителем была признана команда колледжа UWC Robert Bosch College с проектом «DoGood» («Делай добро»), нацеленным на помощь беженцам через создание платформы для обучения и профессиональной переподготовки. При этом, согласно решению жюри, объявленному соучредителем международной Гуманитарной инициативы «Аврора» и партнером-основателем UWC Dilijan Нубаром Афеяном, все три команды студентов получили по 4000 евро на дальнейшее развитие своих проектов. Призы студентам вручил президент Корпорации Карнеги в Нью Йорке и соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Вартан Грегорян.



Сооснователь UWC Dilijan Вероника Зонабенд объявила о том, что Совет управляющих и Совет попечителей UWC Dilijan приняли решение о переименовании библиотеки колледжа в «Центр обучения имени Вартана Грегоряна».



Выпускной день закончился красочными представлениями, подготовленными студентами UWC Dilijan. Все номера концертной программы были объединены идеей расставания и передачи наследия.



«Мы надеемся, что вы вернетесь в Дилижан как выпускники, гости и в будущем как родители студентов», – обратилась к выпускникам Вероника Зонабенд.