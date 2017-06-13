284 просмотров

АБР содействует образовательным реформам в Армении


Фото: Министерство образования и науки Армении


Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян принял сегодня делегацию во главе с директором армянского офиса Азиатского банка развития Шейном Розенталем.

Левон Мкртчян подчеркнул важность сотрудничества с Азиатским банком, в частности, экспертного содействия по дополнению Государственного плана развития образования и исходящих из него практических подпроектов и улучшения системы управления общим образованием.

Министр отметил сформировавшееся сотрудничество министерства, Центра стратегических инициатив и Азиатского банка развития, подчеркнув важность проекта переподготовки и квалификации учителей, который сейчас находится на стадии обсуждения.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июнь 13, 2017 18:02
Армения ожидает от ЕС «подчеркнутую политическую помощь»

Внешняя политика | Июнь 13, 2017 17:26
Джеймс Аппатурай продолжает встречи в Армении

Образование | Июнь 13, 2017 17:14
АБР содействует образовательным реформам в Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017