АБР содействует образовательным реформам в Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян принял сегодня делегацию во главе с директором армянского офиса Азиатского банка развития Шейном Розенталем.

Левон Мкртчян подчеркнул важность сотрудничества с Азиатским банком, в частности, экспертного содействия по дополнению Государственного плана развития образования и исходящих из него практических подпроектов и улучшения системы управления общим образованием.



Министр отметил сформировавшееся сотрудничество министерства, Центра стратегических инициатив и Азиатского банка развития, подчеркнув важность проекта переподготовки и квалификации учителей, который сейчас находится на стадии обсуждения.