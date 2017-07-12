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ЕС продолжит поддержку образовательных реформ в Армении


Фото: Министерство образования и науки Армении


Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян заявил сегодня, что Армения рассчитывает на поддержку Европейского союза в проведении образовательных реформ.

Об этом министр заявил на встрече с делегацией во главе с директором по вопросам соседства главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения переговоров Лоуренс Мередит.

Левон Мкртчян сообщил, что широкомасштабные реформы планируются в вузовской системе, связанные с механизмами финансирования и процессами аккредитации. По словам министра, на стадии разработки находится программа для Тавушской области, учитывая ее образовательные особенности. В случае эффективности программа будет применяться и в других областях.

Лоуренс Мередит отметила, что придает важность сотрудничеству ЕС с Арменией, и есть планы при поддержке правительства Армении применить инструменты Taiex и Twinning с целью улучшения ситуации в сферах образования и науки.

Представитель ЕС приветствовала внедрение пилотной программы системы e-learning в Армении и выразила готовность сотрудничать с другими международными организациями.

Также было отмечено, что есть планы по расширению сети центров «Тумо» в разных областях Армении.

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