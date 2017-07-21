Программа «Стабильное школьное питание» продлится до 2019 года

Ереван/Медиамакс/. Сегодня министр образования и науки Армении Левон Мкртчян и глава армянского представительства Всемирной продовольственной программы ООН Паскаль Мишо подписали соглашение, согласно которому в Армении продолжится реализация программы «Стабильное школьное питание».

По сообщению министерства образования и науки, срок действия программы завершился 30 июня 2017 года и сейчас продлевается до 31 декабря 2018 года.



«Программа школьного питания – одна из наших наиболее успешных инициатив, которая имеет не только социальную значимость, но и является серьезным воспитательным мероприятием, формирующим в раннем школьном возрасте очень важные законы сосуществования»,- заявил Левон Мкртчян.



Программа «Стабильное школьное питание» стартовала в Армении в 2010 году на основе договоренности, достигнутой между правительством Армении и Всемирной продовольственной программой ООН, в рамках которой школьники младших классов во всех областях Армении получают в школе питание.



В рамках программу В рамках программы «Стабильное школьное питание» с 2014 года 93 000 учеников 1-4 классов в марзах Арарат, Вайоц Дзор и Сюник получают бесплатное питание. С сентября 2017 года в программу будет включен четвертый марз – Тавуш, а с сентября 2018 года – Ширак.



В остальных пяти марзах программа школьного питания будет реализована при финансовой поддержке Всемирной продовольственной программы.



В качестве страны-донора для армянских школ выступает правительство России, финансовое участие которой до 2018 года составит 35,61 млн долларов.