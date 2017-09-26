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Ереван и Москва углубляют связи в научной сфере


Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Армении

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Армении

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Армении

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Армении

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Армении


Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян на сегодняшней встрече со своей российской коллегой Ольгой Васильевой подчеркнул важность углубления сотрудничества между Арменией и Россией в сфере науки.

«В этом контексте суть нашей политики заключается в формировании мощных кластеров инженерно-технических и естественных наук, и в этом вопросе мы нуждаемся в помощи соответствующих центров России. Планируется углубить отношения с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, а также осуществить ряд программ по ядерной физике и инженерным специальностям»,- отметил Левон Мкртчян.

Министр образования и науки Армении подчеркнул, что армянской стороне интересен российский опыт методологии управления школами с малой комплектацией.

«Важно также, чтобы действующие в Армении российские организации предоставляли рабочие места, и наши студенты, обучающиеся в технических вузах России, возвращаясь на родину, были обеспечены работой»,- отметил Левон Мкртчян.

Ольга Васильева, в свою очередь, отметила, что «необходимо пересмотреть предоставляемые армянским студентам квоты, которые наиболее востребованы армянской стороной, и увеличить число армянских студентов в технических вузах России».

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