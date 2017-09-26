В Ереване открылась старшая школа имени Армена Ерицяна

Ереван /Медиамакс/. В ереванском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сегодня открылась старшая школа имени Армена Ерицяна.

На церемонии открытия присутствовали министр образования и науки Армении Левон Мкртчян и его российская коллега Ольга Васильева.



По словам Васильевой, школа не случайно названа именем Армена Ерицяна, поскольку «он приложил огромные усилия в деле развития международного сотрудничества, был одним из основателей российско-армянского центра гуманитарного реагирования, филиала МГУ в Ереване и этой школы».



«Уверена, что его светлое имя станет символом, содержащим в себе важнейшие принципы: любовь к родине, гуманизм, образование. Открытие филиала одного из старейших вузов, являющегося визитной карточкой России, также неслучайно, поскольку среди его попечителей есть люди, которые в свое время окончили МГУ. Люди, основавшие эту школу, в первую очередь думали о будущем своей страны, поскольку данное учебное заведение является особенным. Это многопрофильная школа, сочетающая традиционные и инновационные методы обучения»,- отметила Ольга Васильева.