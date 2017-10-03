1445 просмотров

Министр разъяснил концепцию развития русского языка в Армении


Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян
Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян заявил сегодня, что императив развития обучения иностранных языков, в том числе - русского, обусловлен регрессом в области естественных наук.

Об этом министр отметил, выступая в Общественном совете в рамках обсуждения концепции преподавания русского языка в образовательных учреждениях Армении.

«Единственным государственным языком Армении является армянский, все остальные языки являются иностранными, и для всех иностранных языков необходимо разработать концепцию. Когда в прошлом году мы изучили профессиональную картину университетского образования, выяснилось, что высшее образование крайне гуманитаризировано»,- отметил министр.

По его словам, необходимо начать повышение востребованности естественных наук со школ, где и возникла проблема концепции иностранных языков, учитывая то обстоятельство, что развитие естественных наук напрямую связано с иностранными языками.
 
«Все международные и местные эксперты пришли к одному и тому же выводу: если хотите улучшить состояние иностранных языков, необходимо провести коренные изменения в преподавании. При этом в основе изучения языков надо поставить не обучение навыкам общения, а развитие технической и профессиональной лексики»,- отметил министр.

Отвечая на вопрос, почему концепции английского, французского и немецкого языков были отделены от концепции русского языка, министр отметил:

«Министерство образования и науки разработало и представило концепции английского, французского и немецкого языков, которые не были удостоены никакого общественного внимания. Когда после этого была представлена на обсуждение концепция русского языка, вопрос неуместным образом был политизирован и начались спекуляции.

Отдельный подход обусловлен методологией: в конце концов изучение языков в вузах проводится в рамках той же логики – есть факультеты романских языков, русской филологии и востоковедения. Уверяю, что других различий в представленных концепциях нет».

Говоря об острых общественных обсуждениях касательно концепции русского языка, министр подчеркнул, что «язык - важнейший символ государственности армянского общества, и острые реакции демонстрируют готовность нашего общества защитить государственную независимость».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Октябрь 2, 2017 15:42
Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ посетит Ереван и Баку

Внешняя политика | Октябрь 2, 2017 14:15
Йоханнес Хан: Отношения Армении и ЕС улучшились

Армия и Полиция | Октябрь 2, 2017 13:59
Министр надеется, что Армения перестанет быть только импортером оружия
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017