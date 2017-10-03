Министр разъяснил концепцию развития русского языка в Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян заявил сегодня, что императив развития обучения иностранных языков, в том числе - русского, обусловлен регрессом в области естественных наук.

Об этом министр отметил, выступая в Общественном совете в рамках обсуждения концепции преподавания русского языка в образовательных учреждениях Армении.



«Единственным государственным языком Армении является армянский, все остальные языки являются иностранными, и для всех иностранных языков необходимо разработать концепцию. Когда в прошлом году мы изучили профессиональную картину университетского образования, выяснилось, что высшее образование крайне гуманитаризировано»,- отметил министр.



По его словам, необходимо начать повышение востребованности естественных наук со школ, где и возникла проблема концепции иностранных языков, учитывая то обстоятельство, что развитие естественных наук напрямую связано с иностранными языками.



«Все международные и местные эксперты пришли к одному и тому же выводу: если хотите улучшить состояние иностранных языков, необходимо провести коренные изменения в преподавании. При этом в основе изучения языков надо поставить не обучение навыкам общения, а развитие технической и профессиональной лексики»,- отметил министр.



Отвечая на вопрос, почему концепции английского, французского и немецкого языков были отделены от концепции русского языка, министр отметил:



«Министерство образования и науки разработало и представило концепции английского, французского и немецкого языков, которые не были удостоены никакого общественного внимания. Когда после этого была представлена на обсуждение концепция русского языка, вопрос неуместным образом был политизирован и начались спекуляции.



Отдельный подход обусловлен методологией: в конце концов изучение языков в вузах проводится в рамках той же логики – есть факультеты романских языков, русской филологии и востоковедения. Уверяю, что других различий в представленных концепциях нет».



Говоря об острых общественных обсуждениях касательно концепции русского языка, министр подчеркнул, что «язык - важнейший символ государственности армянского общества, и острые реакции демонстрируют готовность нашего общества защитить государственную независимость».